Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли первое место на чемпионате Европы по летним видам спорта в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки среди смешанных пар. В финале они обошли соперников с результатом 309,63 балла.

Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли первое место на чемпионате Европы по летним видам спорта в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки среди смешанных пар. В финале они обошли соперников с результатом 309,63 балла​​​.Серебряные медали завоевала британская пара Мэттью Ли/Лоис Тулсон (307,80 балла). В тройке лучших оказались и немецкие спортсмены Флориан Фандлер и Кристина Вассен (278,64).Напомним, что соревнования по прыжкам в воду проходят в Эдинбурге.