В Тюмени состоялась игра третьего тура чемпионата России между красноярским Енисеем и московским ЦСКА. Команда Дмитрия Аленичева отличилась первой. Однако армейцы отыгрались в концовке второго тайма с неоднозначного пенальти. Итоговый счет встречи – 1:1.

В Тюмени состоялась игра третьего тура чемпионата России между красноярским "Енисеем" и московским ЦСКА. Команда Дмитрия Аленичева отличилась первой. Однако армейцы отыгрались в концовке второго тайма с неоднозначного пенальти. Итоговый счет встречи – 1:1.Эта игра стала 400-й для вратаря гостей Игоря Акинфеева в чемпионатах России. Юбилейный матч ему не удалось провести на "ноль". Первый гол "Енисея" в РПЛ оказался на счету Михаила Костюкова.Он был забит на 58-й минуте. Ранее за грубую игру у армейцев поле покинул Кирилл Набабкин, получивший прямую красную карточку.И все же ЦСКА сумел спастись. Судья назначил спорный пенальти за падение в штрафной площади Марио Фернандеса. Новичок клуба Абель Эрнандес уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. Больше соперникам отличиться не удалось.