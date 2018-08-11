Отпевание депутата Госдумы Александра Коровникова состоится во вторник. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Похороны депутата Госдумы Александра Коровникова состоятся во вторник, сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин."Гражданская панихида и отпевание состоятся во вторник, 14 августа, в 11 часов", — сказал Швыткин, его цитирует РИА Новости.Похоронят народного избранника на Троекуровском кладбище.Александр Коровников родился 30 апреля 1955 года. Избран в Госдуму по Новгородскому одномандатному избирательному округу. Входил в комитет по обороне. Коровников был народным депутатом СССР (1989—1991 годы) и депутатом Верховного совета РСФСР (1990—1993 годы). Депутатом Госдумы был с 18 сентября 2016 года. Коровников был почетным работником Счетной палаты России, почетным сотрудником МВД РФ, работал в Совете Федерации. За свои заслуги награжден 30 медалями СССР и РФ.