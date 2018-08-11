Появились подробности развода Влада Соколовского и Риты Дакоты. Певей годами изменял жене и его все покрывали.

Появились подробности развода Влада Соколовского и Риты Дакоты. Певей годами изменял жене и его все покрывали."Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью – оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни", – откровенно написали на своей странице в соцсети Рита (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).То, как жил певец просто шокирует. "Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки "девушек", многих из них я знаю лично, многие из них были моими "приятельницами", вхожими в мой дом", – рассказала Дакота.Подлого изменщика покрывали друзья и родственники. "Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца", – отметила Рита.Открывшаяся тайна больно ударила по Дакоте. Теперь ей придется начинать жизнь с начала. "Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придется пережить это ради дочери", – заявила певица.Однако на этом подлости мужа не закончились. Влад потребовал часть совместно нажитого. "Сейчас у нас происходит раздел имущества ( да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребенку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией", – написала Рита.Несмотря на боль певица не собирается лишать свою дочь отца, Дакота надеется найти в себе силы и позволить Соколовскому общаться с малышкой. "Он отец моего ребенка и мне придется искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить", – заключила она.