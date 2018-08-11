Главный тренер московского Спартака Массимо Каррера после матча с махачкалинским Анжи заявил, что его команда и без удалений в составе гостей добилась бы победы. Также он рассказал, что ожидал сложной игры. Тем не менее его команда ничего не позволила сопернику.

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после матча с махачкалинским "Анжи" заявил, что его команда и без удалений в составе гостей добилась бы победы. Также он рассказал, что ожидал сложной игры. Тем не менее его команда ничего не позволила сопернику."Красные карточки дали за то, что они фолили и не успевали. Мы знали, что нас ждет сложный матч. Мы много времени провели в штрафной "Анжи" и практически все время – на половине соперника", — цитирует Карреру РИА Новости."Спартак" играл организованно, ничего не позволил "Анжи". Мы сделали то, что нужно для победы", — добавил итальянский специалист.Напомним, что спартаковцы в матче 3-го тура чемпионата России обыграли махачкалинскую команду со счетом 1:0. В этой встрече судья удалил двух игроков "Анжи".