Канцлер Германии Ангела Меркель не оставляет попыток выработать единую для всей Европы политику в отношении мигрантов.

Канцлер Германии Ангела Меркель не оставляет попыток выработать единую для всей Европы политику в отношении мигрантов. На совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом в Мадриде Меркель призвала улучшить "дублинскую систему", передает РИА Новости.По словам Меркель, европейским странам нужно создать справедливую систему распределения переселенцев. "В теории не могут приезжать в Германию мигранты, которые прибыли в Испанию. Но это не соответствует реальности", — заявила Меркель.Европейцы хотят вернуть в страны проживания тех беженцев, которым на родине не угрожает опасность. Уже есть договоренности с Ливией и Турцией, идут переговоры с Марокко и Тунисом, готовятся переговоры с Алжиром, добавила Меркель. Те мигранты, кто имеет право остаться в Европе, должны распределяться справедливо."Это не проблема одной, двух или трех стран, поскольку нам всем выгодно свободное передвижение в ЕС", — сказала Меркель.