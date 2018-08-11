Российский танкер Механик Погодин заблокирован в херсонском порту, так как его владелец находится под санкциями Украины. К экипажу судна никаких претензий нет.

Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в херсонском порту, так как его владелец находится под санкциями Украины. К экипажу судна никаких претензий нет, все 12 моряков находятся на борту корабля. Продукты, вода и медикаменты у них есть.Как в беседе с ТАСС уточнила российский омбудсмен Татьяна Москалькова суд будет в понедельник, она держит ситуацию на контроле и поддерживает связь со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.Накануне СБУ обнаружила в Херсоне "Механика Погодина". Танкер был заблокирован в порту, но судебного распоряжения о задержании за этим не последовало.