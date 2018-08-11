Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело на авиадебошира.

Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело на авиадебошира. Пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов при подготовке к взлету на рейсе Хабаровск — Красноярск. Его доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД в аэропорту Хабаровска. Мужчина вел себя агрессивно и оскорблял полицейских, передает "Россия 24".Ранее стало известно, что хулиган в поле зрения полиции попал не в первый раз, но ответственности всегда избегал. В частности, он является фигурантом ДТП, в результате которого погиб полицейский.