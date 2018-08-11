Экспедиция Гогланд-2018 обнаружила германскую зенитно-артиллерийскую батарею на острове Большой Тютерс в Финском заливе.

Экспедиция "Гогланд-2018" на острове Большой Тютерс в Финском заливе обнаружила немецкую артбатарею Flak 18.Объект обнаружили с помощью спецоборудования под слоем песка, толщина которого достигала 5 метров. Место проверили саперы Западного военного округа, личный состав вел раскопки.Объекты будут перевезены на вертолетах Ми-8 и Ми-26, передает "Интерфакс".Комплексная экспедиция "Гогланд" организуется при поддержке Русского географического общества, Минобороны РФ и правительства Ленинградской области. Проходит каждым летом с 2013 года. Ученые исследуют 14 внешних островов Финского залива.