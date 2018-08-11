В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов на проспекте Маршала Жукова продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Хорошево-Мневники выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетней.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов на проспекте Маршала Жукова продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56