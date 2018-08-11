В горах недалеко от Ялты произошел пожар, пламя поглотило полтора гектара урочища Уч-Кош. Ликвидации возгорания мешает сильный ветер, огонь распространяется на участки, в которых невозможно работать без альпинистского спецснаряжения.

В горах недалеко от Ялты произошел пожар, пламя поглотило полтора гектара урочища Уч-Кош. Ликвидации возгорания мешает сильный ветер, огонь распространяется на участки, в которых невозможно работать без альпинистского спецснаряжения.Главное – локализовать пожар, чтобы утром привлечь к тушению авиацию. На данный момент на месте ЧП при поддержке 20 единиц техники работают более ста человек. Возгорание произошло между Ялтинским и Крымским горнолесными заповедниками, уточняет ТАСС.