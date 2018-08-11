Художник Никас Сафронов и звезда ТНТ Марина Федункив крайне негативно высказались об Ольге Бузовой. Знаменитости сошлись во мнении, что ведущую Дома-2 следует отправить в психушку.

Художник Никас Сафронов и звезда ТНТ Марина Федункив крайне негативно высказались об Ольге Бузовой. Знаменитости сошлись во мнении, что ведущую "Дома-2" следует отправить в психушку.С мнением Сафронова и Федункив крайне не согласен легендарный участник "Дома-2" Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов. Он упрекнул знаменитостей в жестокости."Марина Федункив и Никас Сафронов негативно высказались о Бузовой, оскорбили ее и намекнули, что закончит в ПСИХУШКЕ. Это представители-то искусства! Наше светское общество! Сливки культуры и этики! Удивительно, откуда столько жестокости", – написал на своей странице в Instagram Май (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).Абрикосов удивлен, как легко сегодня можно навесить на любого человека ярлык психа. "Я с уважением отношусь к Ольге Бузовой и считаю ее здоровым человеком. Ну, а если бы действительно она была психически больна? Что тогда? Слова Федункив и Сафронова звучали бы крайне негуманно Чем потеря ума отличается от потери ног? Что можно сказать о тех, кто ампутанту кричит вслед: "Безногий! Безногий!" – возмущен экс-участник телестройки.При этом Май отметил, что справку о состоянии здоровья у Ольги никто не спросил, все лишь хотят пиариться на ее имени. "Но как это отражается на самочувствии Ольги – мало обеспокоились", – заявил он.Пристыдил Абрикосов художника Сафронова и за критику внешности певицы. "Обсуждение внешности девушки в оскорбительном ключе – недостойно! Причем, каждый человек должен казаться художнику прекрасным, потому что все изъяны людей, чьи портреты он пишет, покрываются светлостью, широтой и силой его души. Если конечно, его душа светлая, широкая и сильная", – заключил Май.Как писали Dni.Ru, Никас Сафронов крайне негативно высказался об Ольге Бузовой. Он назвал ее некрасивой и признался, что певица вызывает отвращение. За несколько дней до этого на телеведущую набросилась Марина Федункив, заявившая, что место Бузовой – в психушке.