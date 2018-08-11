Депутат российской Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала заявления президента Украины Петра Порошенко о Ялте троллингом. Она заметила, что на россиян такие заявления не производят никакого впечатления.

Депутат российской Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала заявления президента Украины Петра Порошенко о Ялте троллингом. Она заметила, что на россиян такие заявления не производят никакого впечатления."В кругу тех, кто ведет социальные сети президента Порошенко, завелся настоящий тролль!" — написала Поклонская в субботу в Facebook. Парламентарий пояснила, что этот "тролль" регулярно вторгается в информационное пространство в дни празднования юбилеев российских городов и обещает им то украинский флаг, то гимн.Подобные высказывания Порошенко, по мнению Поклонской, адресованы гражданам Украины, перед которыми надо оправдаться за повышение цены на газ, коррупцию и продолжающуюся войну. Она призвала украинские власти "заканчивать заниматься зомбированием" своих граждан.Российский депутат заявила также, что иск Украины в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений прав осужденных в РФ украинцев является продолжением флешмоба о "политзаключенных и голодающих". "При этом в РФ отбывают наказание лица, совершившие преступления террористической и экстремистской направленности", — цитирует слова Поклонской РИА Новости.Она также посоветовала Украине поискать политических узников внутри своей страны. По убеждению депутата, такие найдутся, и не один десяток тысяч. Поклонская также выразила мнение, что стремительно утрачивает независимость, о чем свидетельствует сокращение числа обращений.Ранее заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сказал, что Украина подала иск в ЕСПЧ против России из-за нарушений прав осужденных в РФ украинцев.Желание президента Украины Петра Порошенко увидеть над Ялтой желто-синий флаг в субботу также высмеяли российский сенатор Алексей Пушков и депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.Ялта в нынешнем году отмечает день города 11 августа.