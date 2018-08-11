Полицейские проинформировали студентов о мерах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО провели лекцию со студентами высшего учебного заведения о вреде наркотиков.Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО организовали и провели в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации лекцию со студентами, направленную на формирование негативного отношения к наркотикам и разъяснение законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков.Полицейские проинформировали студентов о мерах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, о тяжких последствиях употребления запрещенных веществ.Начальник отделения профилактики, административной практики и противодействию наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов рассказал о том, как злоумышленники могут обманом вовлечь людей в незаконный оборот наркотиков, в том числе через сеть Интернет.В ходе лекции сотрудники полиции рассказали студентам о влиянии запрещенных психоактивных веществ и наркотических средств на организм человека, этапах наркотизации, и, как следствие, возникающих заболеваниях.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39