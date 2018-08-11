Злоумышленники приходили к велопарковкам, расположенным около зданий организаций Зеленоградского округа, похищали, стоящие в стойках велосипеды, и уезжали...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении краж велосипедов с территории Зеленограда.В ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы обратился 36-летний местный житель с заявлением о краже неизвестным, принадлежащего ему велосипеда стоимостью 50 000 рублей, который тот оставил на некоторое время около здания организации в проезде 4922, Зеленограда.В результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель Зеленограда и 33-х летний приезжий.Как установлено, подозреваемые приходили к велопарковкам, расположенным около зданий организаций Зеленоградского округа, похищали, стоящие в стойках велосипеды, и уезжали.В ходе дальнейшей работы с задержанными следствием была установлена их причастность к ранее совершенным аналогичным кражам двух велосипедов около зданий на площади Шокина и Георгиевского проспекта Зеленограда. Общий ущерб, причиненный владельцам, составил 60000 рублей.Похищенные велосипеды подозреваемые продавали, используя денежные средства по своему усмотрению.По данному факту следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31