Злоумышленники открыто похищали продукты питания и алкоголь.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждены уголовные дела в отношении троих местных жителей, подозреваемых в совершении открытого хищения товара из сетевых магазинов.Так, в июне текущего года 19-летний молодой человек, находясь в торговом зале магазина самообслуживания в городе Кольчугино, открыто похитил алкогольную продукцию на сумму более 4 000 рублей, после чего скрылся. Аналогичные ситуации повторились в конце июля. Кольчугинцы в возрасте 34-х и 32-х лет, не отреагировав на замечания продавцов, открыто похитили продукты питания и спиртные напитки из местных магазинов самообслуживания. Суммы ущерба, причиненные собственникам торговых организаций, превышают 2 000 рублей и 6 000 рублей.Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доставлены в Отдел МВД России по Кольчугинскому району, где сознались в содеянном.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.