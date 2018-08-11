Российский легкоатлет Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта в прыжках в высоту. Россиянин сумел преодолеть планку на уровне 2,31 метра. На турнире по легкой атлетике, который проходит в Берлине, Иванюк выступал в нейтральном статусе.

Российский легкоатлет Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта в прыжках в высоту. Россиянин сумел преодолеть планку на уровне 2,31 метра. На турнире по легкой атлетике, который проходит в Берлине, Иванюк выступал в нейтральном статусе.Победу в секторе для прыжков в высоту одержал представитель Германии Матеуш Пшибылко с результатом 2,35 м. Серебряную медаль завоевал белорусский спортсмен Максим Недосеков (2,33)Напомним, что незадолго до старта чемпионата Европы лидер мирового сезона россиянин Данил Лысенко был отстранен Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за трех пропущенных допинг-тестов.