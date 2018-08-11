Силы обороны Эстонии не нашли ракету воздух-воздух, которую по ошибке выпустил истребитель ВВС Испании. В субботу военные прекратили поиски на земле. Поиски будут продолжены с воздуха.

Силы обороны Эстонии не нашли ракету "воздух-воздух", которую по ошибке выпустил истребитель ВВС Испании. В субботу военные прекратили поиски на земле.Как сообщает "Интерфакс", военнослужащие 1-й пехотной бригады эстонской армии обследовали с металлодетекторами территорию около 600 квадратных метров и осмотрели около 200 гектаров, где могла упасть ракета. По словам начальника центра разминирования Сил обороны Эстонии капитана Кармо Саара, в некоторых местах работали экскаваторы, которые выкапывали ямы глубиной до полуметра.Командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валге сообщил, что поиски будут продолжены с воздуха. Вместе с тем он не исключил, что ракета могла упасть в болотистой местности, и найти ее будет невозможно.Истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, по ошибке выпустил ракету "воздух-воздух" во вторник, 7 августа во время тренировочного полета. Ракета пролетела около 80 километров и упала в Йыгеваском уезде в центре Эстонии. На месте ее предположительного падения в торфянике возник пожар на площади около 900 квадратных метров. Спасатели потушили его только в пятницу, 10 августа.Боевая ракета класса AMRAAM, которой выстрелил истребитель, снабжена механизмом самоуничтожения, но военные не исключают, что она могла упасть на землю.