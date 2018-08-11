Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович не дают покоя россиянам. Народ никак не может поверить в искренность чувств пары.

Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович не дают покоя россиянам. Народ никак не может поверить в искренность чувств пары.Как оказалось, люди волновались не зря. Телезрители раскрыли обман Екатерины. Женщина работает актрисой массовки.Терешкович снялась в одном из выпусков программы "По делам несовершеннолетних" на телеканале "Домашний". Жена Солнцева исполнила роль бабушки подсудимого. Гримеры хорошо поработали над образом Екатерины, на экране она выглядела еще старше. Но внимательных россиян провести не удалось.Народ уверен, что Терешкович не миллионерша, а обычная пенсионерка, мечтающая о любви и карьере актрисы. Теперь поклонники и хейтеры Солнцева гадают, специально ли он нанял бабушку-актрису, чтобы хорошенько пропиариться и стать героем ток-шоу. Или же Гоген в этой истории жертва, а коварная старушка подло обманула мечтающего о богатстве паренька.Напомним, 63-летняя Екатерина и 37-летний Гоген узаконили свои отношения сегодня 12 апреля 2018 года. По слухам, престарелая невеста весьма состоятельна и имеет серьезные связи в нужных Солнцеву кругах. Их роман закрутился, когда Елена пришла на спектакль к Гогену и предложила профинансировать другие его проекты. А он ответил ей любовью и предложил свое роскошное молодое тело.Перед тем, как пойти в ЗАГС, Солнцев и старушка поклялись в верности до гроба перед лицом Господа в храме. Фотографии венчания красавчика и седовласой низкорослой дамы взорвали интернет.