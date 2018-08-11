Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса распалась. О разводе объявила Рита Дакота.

Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса распалась. О разводе объявила Рита Дакота.Решение о расставании приняла певица. Она узнала об изменах мужа."Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)", – написала Дакота в соцсети.Из-за произошедшего Рита отменила свой ближайший концерт, он должен был пройти в Нижнем Тагиле. Зрителям певица заявила, что вынуждена сорвать выступление по личным обстоятельствам.Сейчас Дакота вместе дочерью находится в Греции. Возможно, море и солнце помогут Рите лучше перенести предательство близкого человека.Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища, была очень пышной. Знаменитости не пожалели денег на свадьбу. В октябре 2017 года Рита и Влад впервые стали родителями. У них появилась дочь Мия.