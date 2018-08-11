Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск на фешенебельном
курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Кадры шикарного отдыха она публикует в
своем микроблоге, а в это время завистливые злопыхатели придумывают как бы
побольнее задеть знаменитость в комментариях.
Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск на фешенебельном
курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Кадры шикарного отдыха она публикует в
своем микроблоге, а в это время завистливые злопыхатели придумывают как бы
побольнее задеть знаменитость в комментариях.
Вот уже несколько недель Рудковская выкладывает в Instagram
фото себя любимой на фоне прекрасных морских пейзажей. Сейчас Яна вместе с
семьей плавает на роскошной арендованной яхте, поэтому новая порция снимков
сделана именно на этом великолепном судне.
На кадрах Яна и ее супруг Александр Плющенко целуются на ярко освященной
солнцем палубе, либо величаво встречает закат на корме вместе с сыном, а в
последнем посте сидит в изысканном брендовом наряде на изящной
лестнице, ведущей на второй этаж лодки. Естественно, красивая и яркая жизнь
знаменитости очень раздражает завистников. Пытаясь хоть как-то насолить
Рудковской, приличные с виду россиянки – жены и матери – буквально сходят с ума: опускаются до грязных оскорблений в ее адрес.
Злопыхатели начинают придираться к якобы непропорционально
длинным ногам звезды, ее прическе, нарядам, сумкам, в общем, критикуется все, что
попадает на глаза. Особо злостных хейтеров Яна старается проучить. Публикует их
фото в рубрике под хештегом #асудьикто. Отметим, что эта мера немного отрезвила
пользовательниц микроблога, люто ненавидящих Рудковскую, и они стали реже захаживать на ее
страницу.
"Вот Вам ! На фото , как девочка вырезанная из дерева с головой !", "Вот это ноги вытянула..ну
сразу же видно что Шоп. Зачем. Вы и без него имеете достойные формы. А с ним Вы
в детство впадаете... (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В
комментариях всегда как будто к лавке с бабками подошел и они начинааают: а
фотошоп, хляди Иванна! Ой ты божечки и правда! Как не стыдно. И жрут, жрут свои
"семки" (зависть)..Сажусь в первом ряду с попкорном 🍿Адекватных
просьба усаживаться поудобней и посмеяться от души над всеми #асудьикто
"идеальными" комментаторами👌🏽 Шоу
антифотошопных яжмамок начинается🕺🏽", – высказывались интернет-обыватели.