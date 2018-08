Американский комик Джим Керри опубликовал карикатуру, высмеивающую президента Дональда Трампа и его намерение создать Космические силы США.

Американский комик Джим Керри высмеял в Twitter намерение президента Дональда Трампа создать космические силы США.Вперед к глупости и за ее пределы, написал Керри и сопроводил твит шаржем, где Трамп и вице-президент США Майкл Пенс изображены в скафандрах с надписями "Космические силы".Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9— Jim Carrey (@JimCarrey) 10 августа 2018 г.Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня.В то же время бывшая помощница Трампа Омароса Манигол-Ньюман в книге воспоминаний сообщила, что однажды Трамп съел какой-то документ, наверняка конфиденциальный, поскольку американский лидер боится бактерий.Книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" появится в продаже в США 14 августа. Манигол-Ньюман – единственная афроамериканка в администрации, занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением, передает РИА Новости.