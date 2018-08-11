Появились подробности развода Влада Соколовского и Риты Дакоты. Певей годами изменял жене и его все покрывали.

Появились подробности развода Влада Соколовского и Риты Дакоты. Певей годами изменял жене и его все покрывали."Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью – оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни", – откровенно написали на своей странице в соцсети Рита (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).То, как жил певец просто шокирует. "Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки "девушек", многих из них я знаю лично, многие из них были моими "приятельницами", вхожими в мой дом", – рассказала Дакота.Подлого изменщика покрывали друзья и родственники. "Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца", – отметила Рита.Новость дополняется