Анатолий Франчук, занимавший в 1994-1996 и в 1997-1998 годах должность премьер-министра Крыма, утверждает, что избит и ограблен группой неизвестных в ночь на пятницу в своем доме.

Экс-премьер Крыма Анатолий Франчук заявил, что был избит и ограблен в ночь на пятницу в своем доме.Его держали трое, один бил. Потом преступники положили на лицо Франчука тряпку с какой-то жидкостью, и он потерял сознание. 82-летний мужчина пришел в себя через некоторое время, утром его нашел водитель.Грабители разрезали три сейфа, унесли около миллиона рублей, 137 тысяч долларов и золото, передает "Интерфакс".