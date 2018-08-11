Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены расстаться. Внуку королевы Елизаветы II вскоре придется по делам уехать в Ботсваны, взять с собой жену он не может. Сказка, которая окутывала пару после свадьбы, подошла к концу, теперь их охватила рутина.

Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены расстаться. Внуку королевы Елизаветы II вскоре придется по делам уехать в Ботсваны, взять с собой жену он не может. Сказка, которая окутывала пару после свадьбы, подошла к концу, теперь их охватила рутина.Страна на юге Африки имеет особое значение для пары – в Ботсване Гарри и Меган провели свое третье свидание в 2016 году, а также отпраздновали 36-й день рождения Маркл.Тот факт, что сейчас принц Гарри едет в Ботсвану без Меган взволновал народ. "Представитель Дворца подтвердил, что принц Гарри совершает одиночную поездку без жены. Причиной его визита считается "Частная рабочая поездка", а не отдых", – пишет британское издание Daily Express.По официальной информации, Гарри едет в Африку, чтобы присоединиться к ежегодному общему собранию по сохранению носорогов Ботсваны. Принц является защитником этих животных.Меган же решила не сидеть дома во время отсутствия мужа и запланировала поездку в США. Daily Express отмечает, что таким образом молодые супруги смогут плодотворно поработать над скопившимися делами, не отвлекаясь друг на друга.Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. После церемонии молодожены на карете отправились приветствовать жителей Виндзора.