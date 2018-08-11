В египетской столице пресекли попытку теракта рядом с христианским храмом Девы Марии в районе Мустарад.

В египетской столице пресекли попытку теракта рядом с христианским храмом Девы Марии в районе Мустарад. Террорист-смертник планировал организовать атаку на прихожан внутри церкви, но был вовремя вычислен сотрудниками сил безопасности. Чтобы избежать задержания, террорист подорвал себя, сообщает телеканал "Россия 24".Подробности инцидента выясняются. На данный момент известно, что террорист подорвал себя на значительном расстоянии от церкви. Прохожие не пострадали.Режим чрезвычайной ситуации был введен в Египте в апреле 2017 года после серии терактов в христианских храмах страны. Тогда во время атак террористов погибли 45 человек. Церкви и другие религиозные объекты Египта находятся под усиленной охраной. Вокруг них выставлена вооруженная охрана, посетители проходят через рамку металлоискателя.