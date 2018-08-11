Дети своими руками смастерили бумажные жезлы и на время превратились в маленьких инспекторов дорожно-патрульной службы...

Профилактические и познавательные мероприятия в рамках безопасности дорожного движения проходят во всех районах Северо-Западного округа города Москвы.Пятиминутки, профилактические беседы, открытые уроки и флешмобы по Правилам дорожного движения с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО г. Москвы - все это направлено на привлечение внимания детей и их родителей к необходимости соблюдения ПДД.Одно из таких мероприятий прошло в дошкольном отделении ГБОУ «Школа № 1571» района Северное Тушино. Воспитанники и их родители подготовили к визиту инспекторов ДПС флешмоб под названием: «Танец регулировщика». Дети своими руками смастерили бумажные жезлы и на время превратились в маленьких инспекторов дорожно-патрульной службы. Под веселую музыку малыши вместе с автоинспектором повторяли жесты регулировщика. В концерте приняли участие более 40 воспитанников детского сада.В завершение выступления госавтоинспекторы обратились к детям и их родителям с рекомендациями по соблюдению Правил дорожного движения. Полицейские напомнили о правилах перехода проезжей части дороги. Особое внимание автоинспекторы обратили на необходимость использования детских удерживающих устройств в салоне автомобиля и светоотражающих элементов при переходе дороги в темное время суток.Дети поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за познавательный урок и массу положительных эмоций, а также пообещали всегда быть законопослушными участниками дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81