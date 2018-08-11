Согласно справке из автосервиса ремонтные работы по заказу не проводились и денежные средства не поступали...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержана женщина, подозреваемая в совершении мошенничества в сфере автострахования.В ОМВД России по Мещанскому району обратился представитель страховой компании. Он рассказал, что к ним обратилась клиентка компании с заявлением о возмещении ущерба в связи с произошедшим ДТП и получением выплаты в размере около миллиона рублей, а так же заказ-наряд из автосервиса о выполненных работах на указанную сумму. Однако, согласно справке из автосервиса, ремонтные работы по данному заказу не проводились и денежные средства не поступали.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя приезжая.Следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60