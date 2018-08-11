Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте с угнанным самолетом в Сиэтле и следит за развитием ситуации.

Американский президент Дональд Трамп проинформирован об инциденте с угнанным самолетом из аэропорта в Сиэтле. Он следит за ситуацией по мере поступающей информации. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.Сотрудник наземных служб авиакомпании Horizon Air угнал самолет из аэропорта Seattle—Tacoma International Airport в пятницу вечером.Экипажа и пассажиров в 76-местном самолете не было. Угон не связывают с терактом и отмечают, что его совершил мужчина с суицидальными намерениями.Судя по расшифровке переговоров с диспетчерами, опубликованной в издании "Сиэтл-таймс", угонщик не умел управлять самолетом.Воздушное судно начало падать после того как горе-пилот попытался совершить на нем пилотажные фигуры. Несмотря на советы диспетчеров и капитана самолета, после 90 минут полета пилот разбился в заливе Пьюджет. Угонщик погиб. Им оказался 29-летний механик Рик (фамилия его пока не сообщается).Рейсы из аэропорта были временно прекращены до 21.30 по местному времени. В настоящий момент полеты из аэропорта Сиэтла возобновлены, большинство ранее отмененных рейсов прибыли в порт назначения вовремя.