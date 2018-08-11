Главный тренер дагестанской команды Магомед Адиев на послематчевой конференции заявил, что два удаления футболистов Анжи сломали игру. При этом он сообщил, что не будет касаться работы арбитров во встрече со Спартаком, которая завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

Главный тренер дагестанской команды Магомед Адиев на послематчевой конференции заявил, что два удаления футболистов "Анжи" сломали игру. При этом он сообщил, что не будет касаться работы арбитров во встрече со "Спартаком", которая завершилась победой москвичей со счетом 1:0."В первом тайме все складывалось так, как мы хотели и думали. После удалений игра сломалась, и было понятно, что мы приговорены в этом матче", — приводит слова Адиева РИА Новости.Кроме того, тренер гостей рассказал, что "Спартак" испытывает проблемы, когда соперник против него играет компактно у своей штрафной. В то же время он признал, что красно-белые были фаворитами в этом матче.