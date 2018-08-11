Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова вести торговлю со своими партнерами в национальных валютах. Мы готовимся вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли, — заявил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова вести торговлю со своими партнерами в национальных валютах. "Мы готовимся вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли", — заявил глава государства в субботу на митинге в городе Ризе.По словам Эрдогана, Турция готова вести расчеты в национальных валютах и со странами Европы, если они хотят освободиться "из-под давления доллара", передает ТАСС.Между тем председатель турецкого парламента Бинали Йылдырым заявил в субботу, что враждебное отношение США к странам, против которых Вашингтон вводит санкции, в том числе к России, Ирану и Турции, не оправдает себя. "Единственным союзником США является доллар", — подчеркнул он.Со своей стороны официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в местной прессе, что США рискуют окончательно потерять Турцию в качестве союзника.Комментируя эти высказывания турецких политиков, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, указал, что высокомерие США в международной политике заставляет их союзников искать других партнеров. "Сейчас поиском других партнеров занимаются все страны, против которых США предпринимают санкционные действия. Это и Россия, и страны ЕС, и Китай, и другие", — цитирует слова Шхагошев РИА Новости.