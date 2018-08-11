Обоснования для новых санкций США в адрес России вызывают много вопросов, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. В субботу он принял участие в мероприятии, на котором обсуждались перспективы германо-российских отношений.

Обоснования для новых санкций США в адрес России вызывают много вопросов, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. В субботу он принял участие в мероприятии, на котором обсуждались перспективы германо-российских отношений.По словам Вайля, ситуация с введением новых санкций вызывает у него вопросы, поскольку Вашингтон предъявляет бездоказательные обвинения. "Я юрист, и поэтому я придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны. Сейчас у меня нет уверенности в этом", — цитирует слова немецкого политика РИА Новости.Премьер Нижней Саксонии считает, что европейским странам не нужны новые санкции в отношении России, а нужно "больше сотрудничества, больше диалога".О новых санкциях против России из-за того, что она якобы применила в британском Солсбери химическое оружие, администрация США объявила 8 августа. В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый в 1991 году.