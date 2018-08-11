Установлено, что продавец-кассир осуществила розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетней девушке 16 лет...

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему в одном из супермаркетов, расположенных в 1 микрорайоне Зеленограда.Установлено, что продавец-кассир осуществила розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетней девушке 16 лет. Причем в октябре прошлого года женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» за продажу алкогольной продукции 17-летнему юноше.По данному факту отделом дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным постановлением было направлено в Мировой суд судебного участка района Матушкино г. Москвы для рассмотрения по существу.Приговором суда женщина признана виновной в совершении инкриминируемого деяния, ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31