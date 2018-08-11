Главный тренер московского ЦСКА Виктора Гончаренко оценил игру своих футболистов в гостевой встрече против Енисея. Белорусский специалист отметил, что после удаления Кирилла Набабкина его команде пришлось раскрываться. Кроме того, он заявил, что такие матчи нравятся болельщикам.

Главный тренер московского ЦСКА Виктора Гончаренко оценил игру своих футболистов в гостевой встрече против "Енисея". Белорусский специалист отметил, что после удаления Кирилла Набабкина его команде пришлось раскрываться. Кроме того, он заявил, что такие матчи нравятся болельщикам."После удаления игра стала веселее, нам пришлось раскрываться. "Енисей" пошел вперед. Такие матчи нравятся больше зрителям, чем тренерам", — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.Также армейский наставник остался доволен игрой тех, кто остался на поле после удаления Набабкина. "Они хорошо справились со своей работой", — заявил тренер.Напомним, что встреча 3-го тура чемпионата России между красноярским "Енисеем" и столичным ЦСКА завершилась вничью со счетом 1:1.