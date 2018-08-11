Агата Муцениеце переезжает из Подмосковья в столицу. Новостью актриса поделились с поклонниками в Instagram.

Агата Муцениеце переезжает из Подмосковья в столицу. Новостью актриса поделились с поклонниками в Instagram."Все! Вещи собрала! Привет новая жизнь! Перемены, всегда к лучшему..." – написала Агата в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).К посту она прикрепила фотографию. На снимке Муцениеце находится на пассажирском сидении автомобиля, сзади сложены коробки.Народ тут же запаниковал. Поклонники артистки испугались, что она снова разъехалась с мужем. "Опять развод?", "а куда, если не секрет. Заинтриговали", "Что за вещи? Куда собрала", "В добрый путь!Агаточка!Вас ждет все самое лучшее", – написали фанаты Муцениеце.Однако внимательные поклонники присмотрелись к снимку и заметили, что на водительском месте сидит Павел Прилучный: "У Агаты в очках видно руки, скорее всего это руки Паши . Так что все хорошо", "Прилучный в очках, че за паника, народ", "Да вон же Прилучный. В отражении очков".Как оказалось, супруги переезжают на новое место. Муцениеце и Прилучный решили поселиться в Москве. Они оставили свой загородный дом ради сына. Мальчик пойдет в первый класс, а кататься из Подмосковья на занятия очень не удобно. Кроме того, малыша отдали в спортивную секцию, с осени у него будут регулярные тренировки.