Футболист каталонской Барселоны и сборной Испании Жерар Пике принял решение завершить выступления за национальную команду. Испанский защитник сообщил, что уже поговорил по этому поводу с главным тренером красной фурии Луисом Энрике.

Футболист каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике принял решение завершить выступления за национальную команду. Испанский защитник сообщил, что уже поговорил по этому поводу с главным тренером "красной фурии" Луисом Энрике."Я поговорил с Луисом Энрике и сказал ему, что мое решение окончательное. Я провел отличное время в составе сборной Испании. Рад, что имею отношение к ее успехам", — цитирует игрока официальный twitter "Барселоны".Напомним, что Жерар Пике в составе национальной команды становился чемпионом мира и Европы. За сборную Испании он провел 103 матча, забив пять мячей.