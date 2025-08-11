Такие выводы были сделаны по результатам исследования «Билет в будущее»

Более 37% выпускников 11 классов во Владимирской области определились с будущей профессией. Этот показатель соответствует среднероссийскому и свидетельствует об эффективности региональных программ по профориентации.Такие выводы были сделаны по результатам исследования «Билет в будущее», проведенного в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В течение года школьники проходили тестирование, которое оценивает их готовность к выбору профессии.По шкале «Общая готовность», оценивающей уверенность в выборе, самостоятельность и знание профессий, 37,6% старшеклассников региона продемонстрировали высокие результаты. Наивысший балл по показателю «Знание профессий» показали 30,7% школьников. Этот показатель отражает, насколько хорошо ученик знаком с различными профессиями: знает ли он, какие профессии относятся к той или иной сфере, какие обязанности у специалистов и какие качества им необходимы.Обязательная профориентация в школах ведётся с 2023 года в рамках «Единой модели профориентации». Во Владимирской области в проекте участвуют более 21 тысячи школьников. Благодаря профориентационным пробам и экскурсиям на предприятия, сотни старшеклассников смогли найти свою будущую профессию. Внедрением единой модели охвачено более 68 тысяч учеников 6-11 классов.