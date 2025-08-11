Компания получала информацию о планируемых закупках и ценах конкурентов.

Компания «Металлкомплект» из Камешково должна будет выплатить штраф в размере 10 миллионов рублей за коррупционное преступление. Суд оставил без удовлетворения жалобу представителя компании, который пытался оспорить это решение.Прокурорская проверка установила, что представитель «Металлкомплект» с апреля 2021 года по март 2022 года передал бывшему начальнику отдела материально-технического обеспечения одного из местных предприятий взятки на общую сумму более 1,1 миллиона рублей. Взамен компания получала информацию о планируемых закупках и ценах конкурентов, что давало ей преимущество. За этот период «Металлкомплект» заключил договоры на поставку товаров на сумму свыше 58 миллионов рублей.В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Мировой суд назначил штраф в 10 миллионов рублей, и теперь Камешковский районный суд подтвердил законность этого решения.