Компания получала информацию о планируемых закупках и ценах конкурентов.
Компания «Металлкомплект» из Камешково должна будет выплатить штраф в размере 10 миллионов рублей за коррупционное преступление. Суд оставил без удовлетворения жалобу представителя компании, который пытался оспорить это решение.
Прокурорская проверка установила, что представитель «Металлкомплект» с апреля 2021 года по март 2022 года передал бывшему начальнику отдела материально-технического обеспечения одного из местных предприятий взятки на общую сумму более 1,1 миллиона рублей. Взамен компания получала информацию о планируемых закупках и ценах конкурентов, что давало ей преимущество. За этот период «Металлкомплект» заключил договоры на поставку товаров на сумму свыше 58 миллионов рублей.
В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Мировой суд назначил штраф в 10 миллионов рублей, и теперь Камешковский районный суд подтвердил законность этого решения.