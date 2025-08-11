Жителей ждет возвращение пасмурной и дождливой погоды.

На предстоящей неделе во Владимирской области ожидается значительное похолодание и дожди. После теплых выходных жителей ждет возвращение пасмурной и дождливой погоды.Во вторник, 12 августа, температура опустится до +21°C днём и +13°C ночью. Возможен небольшой дождь, вероятность осадков — 50%. Среда по прогнозам синоптиков станет самым холодным днем недели. Столбики термометров не поднимутся выше +19°C. Ожидается дождь, ночью — преимущественно облачно.В четверг и пятницу температура воздуха вновь поднимется до +21... +22°C. В выходные синоптики также прогнозируют дожди.