Строительство модульных зданий идет быстрыми темпами.

В Вязниковском районе в этом году откроются два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Они появятся в деревне Козлово и поселке Центральный в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».Как местные власти, строительство модульных зданий идет быстрыми темпами. Жители этих населённых пунктов получат новый уровень медицинского обслуживания.Так, в деревне Козлово уже на этой неделе планируют завершить сборку модуля. В настоящее время рабочие монтируют ливневую канализацию, устанавливают светильники, розетки, отопительные приборы и сантехнику, а также очистители воздуха.