Необычная свадьба состоялась на вершине горы Эльбрус, где узаконили свои отношения молодожены из Коврова. Церемония бракосочетания прошла на высоте более 5 тысяч метров в сложных погодных условиях — при сильном ветре, дожде и снегопаде.Как в администрации курорта, Кристина и Антон впервые побывали на Эльбрусе в 2020 году. Тогда гора так впечатлила их, что спустя пять лет, в 2025 году, Антон сделал предложение именно там.Начальник местного ЗАГСа Любовь Ахматова зарегистрировала брак, и пара обменялась кольцами на рекордной высоте 5080 метров.