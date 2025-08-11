43-летний житель Лакинска предстанет перед судом за умышленное повреждение чужого автомобиля. Пьяный мужчина в порыве ревности разбил припаркованный у дома бывшей жены «Mercedes-Benz ML 320». Об этом

43-летний житель Лакинска предстанет перед судом за умышленное повреждение чужого автомобиля. Пьяный мужчина в порыве ревности разбил припаркованный у дома бывшей жены «Mercedes-Benz ML 320». Об этом сообщили в прокуратуре области. По данным следствия, вечером 16 мая обвиняемый, будучи пьяным, проходя мимо дома своей бывшей жены, увидел припаркованную рядом дорогую иномарку. Охваченный ревностью, он сначала