В День сельского старосты депутат Госдумы РФ Игорь Игошин поздравил активистов Гусь-Хрустального района и наградил их благодарственными письмами. Об этом парламентарий рассказал на своей официальной в соцсети.Как отметил Игорь Игошин, выбранные земляками старосты являются важным связующим звеном между жителями и властью. В Гусь-Хрустальном районе интересы сельчан отстаивают более 90 человек. От их работы зависит будущее населённых пунктов и, как следствие, благополучие граждан. Депутатские благодарственные письма были вручены лучшим из лучших активистов.Даже в свой праздник сельские старосты Гусь-Хрустального района не забыли о насущных проблемах. Так, общаясь за чашкой чая с представителями местных органов власти, они задавали злободневные вопросы, делились опытом работы и строили планы на будущее.«Подчеркну, что возрождение статуса сельского старосты, внимания к их обращениям, это большое дело в укрепления местного самоуправления. Уважаю этих неравнодушных активных людей, которые не считаясь с личным временем, спешат на помощь землякам. Работаем вместе, улучшаем качество жизни селян!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.