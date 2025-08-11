Проблема в том, что береза росла на муниципальной земле.

В Петушках Владимирской области 69-летней пенсионерке Татьяне Думцевой грозит до 4 лет тюрьмы за незаконную вырубку березы. Женщина спилила дерево, мешавшее солнечному свету, с помощью соседей. Об этом сообщает районный суд.Проблема в том, что береза росла на муниципальной земле, и разрешения на вырубку не было. Ущерб оценили как крупный, возбуждено уголовное дело.Думцева признала вину, но это не избавило её от суда. Ей грозит крупный штраф или лишение свободы.