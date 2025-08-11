Регион занял 80-ое место из 85-и.

Владимирская область оказалась в антилидерах по аварийности на дорогах. РИА Новости опубликовало рейтинг регионов за первое полугодие 2025 года.Владимирская область заняла 80 место из 85. Цифры говорят сами за себя:⦁ 159 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч авто (средний показатель по стране – 92).⦁ 92 пострадавших и погибших на 100 тысяч населения (средний показатель по стране – 51).Хуже ситуация только в нескольких регионах, включая Тюменскую и Омскую области. При этом, у всех соседей Владимирской области дела обстоят лучше.