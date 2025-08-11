Глава города Дмитрий Наумов вместе со своим заместителем Еленой Запрудновой и начальником управления архитектуры и строительства Игорем Соловьёвым проверили ход выполнения ремонтных

Глава города Дмитрий Наумов вместе со своим заместителем Еленой Запрудновой и начальником управления архитектуры и строительства Игорем Соловьёвым проверили ход выполнения ремонтных работ ещё в двух школах города. На этот раз обновления к новому учебному году завершаются в школах №26 и №40. Так, в школе №26 ведётся прокладка систем видеонаблюдения, подключение оборудования и интернета, уже