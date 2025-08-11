В кафе на Большой Московской во Владимире трагически погиб 14-летний подросток. Предварительно установлено, что причиной смерти стало употребление газа из баллончика. Об этом сообщили в СУ

В кафе на Большой Московской во Владимире трагически погиб 14-летний подросток. Предварительно установлено, что причиной смерти стало употребление газа из баллончика. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Вечером 8 августа 14-летний владимирец, находясь в кафе с друзьями, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Мальчик был госпитализирован в Областную клиническую больницу, но несмотря на