Выставка будет открыта в Историческом музее с 17 сентября 2025 года по 22 июня 2026 года.

Государственный исторический музей представит выставку "Николай I. Идеальный самодержец", посвященную 200-летию восшествия на престол императора, в экспозицию войдет более 260 предметов, в том числе личные вещи монарха."Исторический музей, продолжая серию выставок, посвященную российским правителям, впервые за долгое время обращается к противоречивому образу Николая I и до конца не оцененному современниками и исследователями периоду его правления. На выставке можно будет познакомиться с уникальным документальным и изобразительным наследием великого князя Николая Павловича; предметами, связанными с его детством и юностью, женитьбой и служебной деятельностью до воцарения; редчайшими документами и нумизматическими памятниками, воссоздающими историю междуцарствия", - сказал генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, слова которого привели в пресс-службе.В экспозиции будет представлено более 260 предметов, в том числе личные вещи монарха. Особый интерес представляет коллекция военной униформы, портреты венценосных особ, а также основных сподвижников Николая I: Бенкендорфа, Уварова, Сперанского, Паскевича."Известно, что Николай I любил живопись, покровительствовал высоким искусствам и сам неплохо рисовал. Так, на выставке будет представлен автопортрет Николая I и картина его любимого художника-баталиста Ладюрнера. Интересно, что основой для картины Ладюрнера, запечатлевшей подход к Зимнему дворцу лейб-гвардии Преображенского полка 14 декабря 1825 г., стал карандашный набросок, выполненный главным участником тех событий - императором Николаем I", - добавили в музее.На выставке будут представлены предметы из собрания Государственного архива РФ, Музеев Московского Кремля, музея "Новый Иерусалим", Центрального музея железнодорожного транспорта РФ, музея-заповедника "Бородинское поле", музея-заповедника "Петергоф", Российского института истории искусств, Российской государственной библиотеки — а также из частной коллекции А.Г. Егорова.Выставка будет открыта в Историческом музее с 17 сентября 2025 года по 22 июня 2026 года.