За прошедшие выходные дни во Владимирской области произошло 15 пожаров, два из которых случились в жилых домах. Обошлось без жертв и пострадавших, в пресс-службе МЧС.Один из пожаров произошел вечером 9 августа в многоквартирном доме на улице Батурина, 37А во Владимире. Сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых человек и эвакуировать еще тридцать жильцов. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.Другой крупный пожар был зафиксирован утром 10 августа в частном жилом доме в деревне Финеево Киржачского района. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.В ликвидации последствий этих происшествий принимали участие 14 человек личного состава и 5 единиц техники.