ОМВД России по району Царицыно устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Чекулаевой Валерии Сергеевны, 10.07.2005 года рождения...

ОМВД России по району Царицыно устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Чекулаевой Валерии Сергеевны, 10.07.2005 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 7 сентября 2018 года.Приметы: на вид славянской внешности, на вид 13 лет, рост 160-174 см., худощавого телосложения, волосы прямые крашенные в розовый цвет.Была одета: футболка белого цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22